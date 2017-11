Αdidas Runners από όλο τον κόσμο στήριξαν και φέτος τον 35o Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθηνών

H adidas και οι adidas Runners κατέκτησαν το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός της χρονιάς, τον 35ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας.



Περισσότεροι από 400 adidas Runners Athens αλλά και adidas Runners από όλη την Ευρώπη έτρεξαν την αυθεντική διαδρομή του Μαραθωνίου αλλά και τις διαδρομές των 10Κ και 5Κ, πέτυχαν τους στόχους τους και μετέδωσαν το μήνυμα #TakeChargeAthens, κατακτώντας την πόλη και τους στόχους τους στο μεγαλύτερο running event της χρονιάς.



Για 3 ολόκληρες ημέρες adidas Runners από το Άμστερνταμ, το Βελιγράδι, το Βερολίνο, την Κοπεγχάγη, το Ντουμπάι, το Αμβούργο, το Λονδίνο, τη Μαδρίτη, το Μιλάνο, το Μόναχο, το Παρίσι, την Πράγα, το Ζάκρεμπ, την Στοκχόλμη και την Ζυρίχη έγιναν μια παρέα και έζησαν στον παλμό της Αθήνας και του Αυθεντικού Μαραθωνίου. Από την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου έως και την Κυριακή 12 Νοεμβρίου, οι adidas Runners Athens υποδέχτηκαν τους δρομείς στο adidas Runbase με πολλαπλά activations αποκλειστικά για αυτούς και προετοίμασαν την ομάδα με τον καλύτερο τρόπο μέσα από ειδικά pre-run workouts, διαλέξεις αλλά και parties, δημιουργώντας αξέχαστες εμπειρίες για όλη την κοινότητα.



To Σάββατο 11 Νοεμβρίου η κορυφαία Μαραθωνοδρόμος και world record woman με χρόνο 2:17:01, Mary Keitany, τίμησε με την παρουσία της τον χώρο του adidas Runbase για να μεταφέρει τις ευχές της σε όλους τους adidas Runners, να τους δώσει δύναμη, να τους συμβουλέψει και να τους εμψυχώσει για το μεγαλύτερο running event της χρονιάς. Η Mary Keitany εντάσσεται στους μεγαλύτερους δρομείς όλων των εποχών, ενώ το 2017 κέρδισε τον παγκόσμιο τίτλο της Μαραθωνοδρόμου της χρονιάς, με τις κορυφαίες επιδόσεις της.



Στο πιο σημαντικό running event της χρόνιας, την Κυριακή 12 Νοεμβρίου οι adidas Runners έδωσαν δυναμικό παρών, ξεχώρισαν για τις επιδόσεις τους ενώ παράλληλα πλημμύρισαν τους δρόμους με το χαμόγελο και τον ενθουσιασμό τους. Και επειδή οι adidas Runners είναι μια μεγάλη παγκόσμια παρέα, και φέτος στο 38ο χιλιόμετρο της Αυθεντικής διαδρομής του 35ου Μαραθωνίου, είχε στηθεί το adidas Runners Cheering Zone που συγκέντρωσε όλο το community αλλά και φίλους του brand που εμψύχωναν όλους τους adidas Runners να ξεπεράσουν τα όρια τους, να μην τα παρατήσουν, να φτάσουν ένα βήμα πιο κοντά στη γραμμή του τερματισμού και γιόρτασαν την προσπάθεια του καθενός δρομέα ξεχωριστά. Στο Sponsor’s Village απέναντι από το Παναθηναϊκό Στάδιο, στο lounge area της adidas οι adidas runners αλλά και εκατοντάδες άλλοι δρομείς που συμμετείχαν στη διοργάνωση έκαναν μια στάση για να χαλαρώσουν μετά την ολοκλήρωση του αγώνα τους και πέρασαν από το ειδικά διαμορφωμένο photobooth για να φτιάξουν το δικό τους αναμνηστικό gif, ενώ στο adidas Runbase, η adidas είχε προγραμματίσει μασάζ αποθεραπείας μαζί με ένα απολαυστικό recovery brunch για όλους τους adidas Runners.



Οι adidas Runners Athens, το πιο fun community της πόλης, έτρεξαν όπως πάντα σαν μια μεγάλη παρέα και ξεχώρισαν με τη συμμετοχή τους στον 35ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας τόσο για τις επιδόσεις τους όσο και για τις αξίες και τη φιλοσοφία τους σύμφωνα με την οποία μέσα από το τρέξιμο αλλάζουμε τη ζωή μας, γινόμαστε καλύτεροι, στηρίζουμε ο ένας τον άλλον αλλά και προσπαθούμε για τους προσωπικούς μας στόχους και πάνω απ’ όλα ζούμε μοναδικές εμπειρίες.



Η ομάδα συνεχίζει δυναμικά τις προπονήσεις της και είναι έτοιμη για νέες running εμπειρίες. Γι αυτό προσκαλεί όλους να βάλουν το τρέξιμο και τους adidas Runners στη ζωή τους!



