Πανηγυρικά έπεσε η αυλαία του "Step to the Art-Cosmogym"

Κάτω από ενθουσιώδη χειροκροτήματα, με τον κόσμο όρθιο, να αποθεώνει τους πρωταγωνιστές, έπεσε η αυλαία του “Step to the Art–Cosmogym”. Το ολυμπιακό κέντρο πυγμαχίας «Γιώργος Στεφανόπουλος», φιλοξένησε το Σαββατοκύριακο 4-5 Νοεμβρίου, δύο αλησμόνητες παραστάσεις, χορογραφίες και προγράμματα υποβλητικά και ανατρεπτικά, που ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο. 27 ομάδες και 620 αθλητές και αθλήτριες σε ευφάνταστα και ευρηματικά προγράμματα, που εξιστορούσαν «ιστορίες», συνδύασαν όλα τα είδη της γυμναστικής, χορό, μουσική, φώτα, κοστούμια και στοιχεία, παρουσιάζοντας ένα μοναδικό αποτέλεσμα αισθητικής και χάρης. Επί τρεις ώρες-και τις δύο ημέρες- ξετυλίχτηκαν στο ταπί του «Γιώργος Στεφανόπουλος» οι ταλαντούχες προσπάθειες των αθλητών-τριών που διέπρεψαν στο καλοκαιρινό “Cosmogym Contest”.



Τα φώτα στράφηκαν και στην ομάδα των Special Olympics Hellas, από το κλιμάκιο της Θεσσαλονίκης, που άνοιξε τις παραστάσεις καταχειροκροτούμενη. Η προπονήτριά τους Σοφία Βουκαντσή είπε συγκινημένη: «Τα παιδιά είναι ενθουσιασμένα, περίμεναν πώς και πώς την εκδήλωση και προετοιμάζονταν με κέφι και χαρά. Είχαν στόχο και κίνητρο και επιπλέον καταχάρηκαν παρακολουθώντας και τις υπόλοιπες χορογραφίες».



Η πρωταθλήτρια Ελλάδας στην ενόργανη γυμναστική, Αργυρώ Αφράτη, ήταν η… guest star της διοργάνωσης καθώς παρουσίασε κατά την έναρξη, το δικό της πρόγραμμα που καθήλωσε τον κόσμο και εμφανίστηκε ενθουσιασμένη: «Με πολύ μεγάλη χαρά συμμετέχω στο Step to the Art, που προωθεί και αναδεικνύει τη γυμναστική και δίνει την ευκαρία, σε αθλητές και αθλήτριες, χωρίς το άγχος της βαθμολογίας, να παρουσιάσουν στο κοινό τις ιδέες τους.»



Η ολυμπιονίκης και παγκόσμια πρωταθήτρια ρυθμικής, Μορφούλα Ντώνα ήταν εκεί με την ομάδα της, που εντυπωσίασε, παρουσιάζοντας υποβλητική χορογραφία με «θέμα» το Παρίσι και την τρομοκρατική επίθεση: «Πρόκειται για μια διοργάνωση με μεγάλα οφέλη για τη γυμναστική, μια δυνατότητα που δίνεται σε αθλητές και αθλήτριες να δοκιμαστούν χωρίς το άγχος της βαθμολογίας και να αναδείξουν τα ταλέντα και δυνατότητές τους. Είμαι πολύ χαρούμενη που συμμετείχα με την ομάδα μου και απόλυτα ικανοποιημένη από την εκτέλεση του προγράμματός μας.»



Πολλά χειροκροτήματα απέσπασαν οι αθλήτριες της επονομαζόμενης «Next generation team», ταλαντούχα κορίτσια συλλόγων, με μεγάλες ικανότητες και βλέψεις για το μέλλον, που στα ενδιάμεσα των χορογραφιών παρουσίασαν τα δικά τους προγράμματα.



Ο πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής Συμεών Σκουτέρης, απόλυτα ικανοποιημένος για την άριστη διοργάνωση του event δήλωσε: «Το step to the Art–Cosmogym ήρθε για να μείνει. Θέλουμε να φέρουμε ολοένα και περισσότερα παιδιά στη γυμναστική, να χαρούν και να διασκεδάσουν αυτήν την γιορτή. Στόχος μας, να αναπτύξουμε τη διοργάνωση σε όγκο και απαιτήσεις και να την καθιερώσουμε, παρουσιάζοντας κάτι πρωτοποριακό.»



Στις κερκίδες βρέθηκαν πολλοί εκπρόσωποι της μεγάλης οικογένειας της γυμναστικής, μεταξύ των οποίων, η παγκόσμια πρωταθλήτρια ρυθμικής Βαρβάρα Φίλιου: «Αυτή η διοργάνωση δίνει ώθηση στα παιδιά που ασχολούνται με τη γυμναστική να συνεχίσουν, ενώ αποκτούν και εμπειρίες παρουσιάζοντας τα προγράμματά τους στο κοινό. Προσωπικά ήρθα και για να χειροκροτήσω την ομάδα των Special Olympics”. Αλλά και μέλη της ομάδας του ensemble που εντυπωσίασε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο, έδωσαν το παρών στο event, όπως η ΕλένηΔόικα και και η Ζωή Κοντογιάννη η οποία δήλωσε: «Η διοργάνωση ενώνει όλον τον κόσμο της γυμναστικής και συνδέει όλα τα είδη της. Είναι μέρες γιορτής ενώ αξίζουν συγχαρητήρια στον πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής κ. Σκουτέρη για την πρωτοβουλία του που γίνεται θεσμός». Επίσης, από τις κερκίδες χειροκρότησαν οι ολυμπιονίκες της ρυθμικής Κλέλια και Αννη Πανταζή, ο πρωταθλητής Ελλάδας στην ενόργανη Νίκος Ηλιόπουλος, οι πρώην εθνικές προπονήτριες Ελένη Χρονοπούλου και Τζένη Παπαδοπούλου, ο προπονητής της Βασιλικής Μιλλούση και Αργυρώς Αφρατη Κώστας Σιούτης, η πρόεδρος του ΓΟΠΦ «Αρμονία» και επί 40 χρόνια «ψυχή» της ρυθμικής, Ελένη Μιχοπούλου. Επίσης και η Νατάσα Παζαϊτη, σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, βρέθηκε στο «Γιώργος Στεφανόπουλος» καθώς η κόρη τους Αλίκη συμμετείχε με την ομάδα του Συλλόγου Ραφήνας.



Η διοργάνωση ήταν αφιερωμένη στον Πανελλήνιο Σύλλογο προστασίας ενημέρωσης και βοήθειας καρδιοπαθών παιδιών, «Η καρδιά του παιδιού».