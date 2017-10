Οι adidas Women συνεχίζουν το ταξίδι τους με ένα απίθανο Ladies Week αφιερωμένο στις γυναίκες, που κορυφώθηκε στο φετινό Ladies Run

Η adidas, η κορυφαία εταιρεία αθλητικών ειδών, και οι adidas Women βρέθηκαν στον πιο θηλυκό αγώνα δρόμου, το Ladies Run, αφού είχαν προετοιμαστεί κατάλληλα στη Ladies Week που διοργανώθηκε στο στέκι των adidas Runners Athens, το adidas Runbase. Και φέτος, η adidas έντυσε όλες τις Ladies του αγώνα με το επίσημο running T-shirt που σχεδιάστηκε για τη διοργάνωση από την εταιρεία προσφέροντας άνεση, ενέργεια και υποστήριξη σε κάθε σημείο της διαδρομής.Το ταξίδι ξεκίνησε ήδη από τη Ladies Week. Tην εβδομάδα 9-13.10, οι adidas Runners Athens υποδέχτηκαν για ακόμα μια φορά τις adidas Women και μέσα από special work-outs, μοναδικά beauty treatments & απίθανα energy smoothies από τους experts του ΙΕΚ ΑΚΜΗ αλλά και runs ειδικά σχεδιασμένα για εκείνες, τις βοήθησαν να πετύχουν τους στόχους τους και να δώσουν τον καλύτερο τους και στο φετινό Ladies Run.Την Κυριακή 22.10 στον Αστέρα Βουλιαγμένης, το γυναίκειο community της adidas, οι adidas Women και οι ladies των adidas Runners Athens, έτρεξαν παρέα σε ένα δυναμικό run 5km, απελευθέρωσαν όλη τους την ενέργεια και συνδύασαν τη διασκέδαση με τον αθλητισμό και το στυλ. Γυναίκες από το χώρο του αθλητισμού, της μόδας και των media όπως οι Χριστίνα Βραχάλη, Άννα Πρέλεβιτς, Μαρία – Λουίζα Βούρου, Βίβιαν Ρουβέλα, Ελεάννα Λίμα, Μαριτίνα Χαλβατζή (aka Dirty Maritini), Σοφία Θεοδώρου (aka Soft Dlight), οι coaches των adidas Runners Athens Ντενίζ Δημάκη, Ελένη Λευκοπούλου, Ραφαηντίνα Πατρικέλλη και Χαρά Γιδαράκου αλλά και πολλά μέλη της κοινότητας των adidas Runners Athens έγιναν μια παρέα, απάντησαν στην πράξη στην πρόκληση Who Said Girls Can’t Race και μετέδωσαν το μήνυμα #TakeChargeAthens, κατακτώντας τους δρόμους και τους στόχους τους.Οι adidas Women ξεχώρισαν όχι μόνο για το στυλ τους αλλά και για τις επιδόσεις τους, κυριαρχώντας στο βάθρο του Ladies Run. Στη Γενική Κατηγορία, η Captain των adidas Runners Athens, Ντενίζ Δημάκη κατέκτησε την 3η θέση και η Running Coach των adidas Runners Athens, Ελένη Λευκοπούλου τη 2η θέση ενώ στις αντίστοιχες ηλιακιακές τους κατηγορίες η Ντενίζ κατέκτησε την 1η θέση και η Ελένη τη 2η!Εκτός από τις επιδόσεις τους, οι adidas Women φροντίζουν και για την εμφάνιση και το στυλ τους, και γι’ αυτό η adidas είχε διαμορφώσει ειδικά για αυτές την απόλυτη sporty γκαρνταρόμπα σε ένα showroom που έκλεψε τις εντυπώσεις, χάρη στα κορυφαία παπούτσια running της adidas, όπως το νέο UltraBOOST, το UltraBOOST All Terrain και το UltraBOOST X σχεδιασμένα για τη γυναίκα runner καθώς και στην μοναδική γυναικεία σειρά Bras & Tights που λάτρεψαν όλες. Στη συνέχεια, όλες οι συμμετέχουσες είχαν τη δυνατότητα να φωτογραφηθούν και να «γίνουν το εξώφυλλο» του Shape, του μεγαλύτερου γυναικείου περιοδικού fitness, με μια τυχερή runner να γίνεται το πραγματικό cover του περιοδικού για το τεύχος Νοεμβρίου.Γεμάτες ενέργεια, αυτοπεποίθηση και δημιουργικότητα, οι adidas Women είναι έτοιμες να δεχτούν την επόμενη πρόκληση και παρέα με τους adidas Runners Athens να θέσουν νέους στόχους τους και να κατακτήσουν κάθε διαδρομή.Μείνε συντονισμένη στη σελίδα των adidas Women στο Facebook και στο επίσημο προφίλ της adidas στο Instagram για να μαθαίνεις τα νέα των adidas Women!Μπες στο www.adidas.gr/adidasrunners και κλείσε θέση για τις επόμενες running εμπειρίες με τους adidas Runners Athens.#adidasWomen#TakeChargeAthens