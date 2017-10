Ο αγώνας θα γίνει την Κυριακή (22/10) για κανό, καγιάκ και SUP



Όλα είναι έτοιμα για τον Διάπλου της Διώρυγας της Κορίνθου, με κανό, καγιάκ και SUP. Με σύνθημα «Πάρε το κουπί σου και έλα» θα διεξαχθεί μεθαύριο Κυριακή (22/10) το «2ο Corinth Canal Grossing», από την Ελληνική Ομοσπονδία Κάνοε Καγιάκ, προσφέροντας εντυπωσιακό θέαμα σε όσους το παρακολουθήσουν.



Πρόκειται για μια διπλή διοργάνωση αφού περιλαμβάνει το 2ο Ανοικτό Αγώνα Διάπλου Διώρυγας της Κορίνθου 6χλμ. και το 2ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα SUP Ανοικτού Τεχνικού Αγώνα (Μεσαίων Αποστάσεων) 6χλμ. από το οποίο θα αναδειχθούν και οι πρωταθλητές Ελλάδος. Μια διοργάνωση της Ε.Ο.Κ.-Κ. που θα ξεκινήσει στις 11:00 το πρωί και απευθύνεται σε αθλητές - αθλήτριες αλλά και φίλους των κωπηλατικών αθλημάτων που καλλιεργεί, συνδυάζοντας τον αθλητισμό με την ψυχαγωγία. Η εκκίνηση θα δοθεί από τα Ίσθμια και ο τερματισμός θα γίνει στην Ποσειδωνία.



«Η διοργάνωση θα γοητεύσει όσους μπουν στο νερό, αλλά και όσους την παρακολουθήσουν απ’ έξω. Το σημείο είναι μοναδικό. Ο αγώνας εντάσσεται στους επίσημους αγώνες της Ομοσπονδίας η οποία διαθέτει και την εμπειρία και τη γνώση για την ασφαλή διεξαγωγή αγώνων. Όλα λοιπόν είναι έτοιμα για μια σημαντική και διαφορετική από τις συνηθισμένες διοργανώσεις. Οι περισσότερες από 300 συμμετοχές δείχνουν το μεγάλο ενδιαφέρον των αθλητών και φίλων των αθλημάτων μας. Ο καιρός θα είναι σύμμαχός μας και όλα δείχνουν ότι θα γίνει μια πολύ όμορφη διοργάνωση σε μια ειδική και μοναδική σε ομορφιά θαλάσσια πίστα», δήλωσε ο πρόεδρος της Ε.Ο.Κ.-Κ. Αντώνης Νικολόπουλος.



Στο φυσικό κανάλι της Διώρυγας θα βρεθούν σκάφη από όλα τα αγωνίσματα που καλλιεργεί η Ομοσπονδία του Κάνοε Καγιάκ. Δηλαδή SUP 14’0’’, SUP 12’6’’, SUP All Around, SUP Open, SUP 14’0’’, SUP 12’6’’, Καγιάκ Σπριντ Κ1, Κ2, Κ4, C1, C2, Καγιάκ Σλάλομ Κ1, Κάνοε Σπριντ / Σλάλομ C1, C2, Surf Ski και Καγιάκ Τουριστικά (sea kayak, sit-on-top, sit-in, inflatable).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι είναι κάτοχοι αθλητικού δελτίου της Ε.Ο.Κ.-Κ. από 11 ετών και άνω, ενώ όσοι δε διαθέτουν το αντίστοιχο δελτίο πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος.



- - - - - - - -



Η Ελληνική Ομοσπονδία Κάνοε-Καγιάκ (Ε.Ο.Κ.-Κ.) που ιδρύθηκε το 1998, με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού καλλιεργεί τα Ολυμπιακά Αθλήματα στο κάνοε καγιάκ (Σπριντ και Σλάλομ) και όλα τα μη Ολυμπιακά αθλήματα με σκάφη τύπου κάνοε καγιάκ. Από το 2016 με απόφαση της ΓΓΑ ανατέθηκε στην Ε.Ο.Κ.-Κ. το άθλημα του Stand Up Paddle (SUP) και από το 2017 και το άθλημα του Surf, το οποίο έχει ενταχθεί στα αθλήματα των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκυο 2020.