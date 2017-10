Η Μορφούλα Ντώνα και η “Next Generation Team” απογειώνουν το «Step to the Art-Cosmogym”

Μια πρόγευση χάρης, αρμονίας, τεχνικής και ταλέντου επεφύλαξαν στους... τυχερούς που βρέθηκαν στο κλειστό «Δίδυμα Περιστερίου», οι αθλήτριες, οι οποίες προετοιμάζονται εντατικά για το μεγάλο Γκαλά Γυμναστικής «Step to the Art-Cosmogym”. Πρόκειται για την επονομαζόμενη «Next Generation Team”, 47 κορίτσια 8-12 ετών, έντεκα συλλόγων, που σε προγράμματα ατομικά, ντουέτο και ανσάμπλ θα αποτελέσουν τις «γέφυρες» μεταξύ των χορογραφιών της σπουδαίας διοργάνωσης. Το θέαμα, στις 4-5 Νοεμβρίου, στο Ολυμπιακό Κέντρο Πυγμαχίας «Γιώργος Στεφανόπουλος», θα αφήσει χωρίς... ανάσα τους θεατές, καθώς με τη λήξη κάθε χορογραφίας, οι μελλοντικές πρωταθλήτριες, θα παρουσιάζουν-σε ειδικό ταπί- εντυπωσιακά προγράμματα, δίνοντας την δική τους παράσταση!

Tα δείγματα γραφής στη γενική πρόβα, ενδεικτικά του υψηλού επιπέδου των αθλητριών, οι οποίες τα έδωσαν όλα για όλα, περίπου τρεις εβδομάδες πριν την μεγάλη γιορτή της γυμναστικής. Παρούσα και η ολυμπιονίκης και παγκόσμια πρωταθλήτριας της ρυθμικής, Μορφούλα Ντώνα, που με τα κορίτσια της Ακαδημίας της -η οποία φέρει το όνομά της- προετοιμάζονται για το event: «Πρόκειται για μια ιδιαίτερη διοργάνωση, που δίνει τη δυνατότητα στις αθλήτριες να δοκιμαστούν και να δοκιμάσουν στοιχεία καλλιτεχνικά, συνδυάζοντας αρμονία, χορό, γυμναστική, show. Πέρυσι η Ακαδημία μας κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Cosmogym Contest που έγινε τον Ιούνιο και στοχεύουμε επίσης στην κορυφή για το 2018. Η «θεατρική παράσταση» που επιλέξαμε να παρουσιάσουμε στο "Step to the Art", θα μεταφέρει τους θεατές σε μια... βόλτα στο Παρίσι, με όλους τους συμβολισμούς και σημειολογίες της ».

Αλλά και όλες οι προπονήτριες, προετοιμάζοντας τις ομάδες της «Next Generation Team», κάνουν λόγο για μια μοναδική δυνατότητα που δίνεται στις αθλήτριες να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους, με το άγχος να... απουσιάζει: “Τα κορίτσια είναι ενθουσιασμένα, περιμένοντας πώς και πώς τη διοργάνωση, με την απουσία κρίσης και βαθμολόγησης να λειτουργούν «χαλαρωτικά» και «αγχολυτικά». Βλέπουν το event σα μια γιορτή θεάματος, ένα show, όπου θα παρουσιάσουν μπροστά στο κοινό, τον καλύτερο εαυτό τους.»



ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΤΗΣ NEXT GENERATION TEAM



ΓΟ Παλαιού Φαλήρου «Η Αρμονία» - Κωτσοπούλου Φωτεινή, Παπαστεφάνου Βίκυ

ΓΑΣ Λιβαδειάς - Ζηλιαναίου Μαρία

ΓΣ Άμιλλα Καλλιθέας - Σωτήρης Ροντογιάννης

ΓΑΣ Ειρήνη Περιστερίου - Παπάκου Μαρία, Πεσσίνης Απόστολος

Αίαντας Σεπολίων - Άννη Αρσένη

ΔΑΣ Δραπετσώνας & Ηετιών Δραπετσώνας - Πλεξίδα Παρασκευή, Κουτσούκου Πόπη, Κυριαζοπούλου Θένια, Σάρδη Εύα, Καραγιαννίδου Σοφία. Δασκάλες μπαλέτου: Ασημακοπούλου Φωτεινή, Βιτώρη Φανή

ΓΣ Ηλιούπολης - Αργυρώ Νώτα, Φωτιάννα Δουφεξοπούλου Κυριαζή Αλεξία και δάσκαλος μπαλέτου Φουκάς Δημήτρης

ΑΣ Νέα Παιδεία - Λευκή Φερεντίνου

Ακαδημία Ρυθμικής Μορφούλα Ντώνα - Μορφούλα Ντώνα

ΑΣ Μέγας Αλέξανδρος Γαλατσίου - Τσιτσόπουλος Μάκης, Μυρσίνη Δήμου