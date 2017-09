Run Tzitzi Run!

Η καρδιά μου πάει να σπάσει από χαρά! 😁 Βγήκα 3η στο @ultrapirineu. 😱 Ποτέ δε θα μπορούσα να είμαι πιο ευγνώμων σε άλλο άνθρωπο από εσένα. Δημήτρη, τα καταφέραμε! @theodorakakos_dimitris #dreamscomingtrue

A post shared by Glykeria Tziatzia (@glykertz) on Sep 23, 2017 at 4:46am PDT