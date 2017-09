Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου: Όλοι τρέχουν στην Κηφισιά

Στο Δημαρχείο Κηφισιάς πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2017 η συνέντευξη Τύπου του αγώνα UA Run City Challenge Kifisia, για δεύτερη φορά στον Δήμο μας, που συνδιοργανώνει την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου το Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού και Αθλητισμού «Δημήτριος Βικέλας» με την αθλητική εταιρεία Under Armour υπό την αιγίδα της Ελληνικής Αστυνομίας. Πρόκειται για αγώνες δρόμου ημιμαραθώνιου, 10 χλμ, 5 χλμ και 1 χλμ. για παιδιά στο Δήμο της Κηφισιάς.Ο παγκόσμιος πρωταθλητής του στίβου και πρεσβευτής της Under Amour, Περικλής Ιακωβάκης, η πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών Βούλα Κοζομπόλη καθώς και ο Ολυμπιονίκης της πάλης Ηρακλής Δεσκουλίδης μίλησαν ένθερμα για τη διοργάνωση και κάλεσαν μικρούς και μεγάλους να συμμετάσχουν.Γενικός συντονιστής ήταν ο διευθυντής της εταιρείας ALL ABOUT RUNNING Νίκος Πολιάς, που επιμελείται τον αγώνα ενώ τη διοργανώτρια εκπροσώπησε ο διευθυντής Sports Marketing του ομίλου Φάις, Γιάννης Σούμπασης o οποίος ανέφερε «Είναι πλέον θεσμός για την Κηφισιά ο αγώνας UA Run City Challenge Kifisia. Έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία με τον Δήμαρχο Κηφισιάς Γιώργο Θωμάκο και τον Πρόεδρο του ΝΠΔΔ «Δημ. Βικέλας» Αχιλλέα Κουρέπη. Ο κ. Σούμπασης ευχαρίστησε τους χορηγούς και τους υποστηρικτές της διοργάνωσης και ανακοίνωσε πως για πρώτη φορά στον αγώνα δρόμου υπάρχει συνεργασία με ασφαλιστική εταιρία για την κάλυψη των δρομέων και των θεατών.Ο Δήμαρχος Κηφισιάς, Γιώργος Θωμάκος τόνισε μεταξύ άλλων «Τα τελευταία χρόνια ο κόσμος βρίσκει διέξοδο στον αθλητισμό κάτι που διαφαίνεται από την επιτυχία τέτοιων διοργανώσεων. Η Κηφισιά μια πόλη ιδιαίτερου κάλλους αλλά και ένα ανοιχτό μουσείο δίνει τέτοιες δυνατότητες στους πολίτες που επιθυμούν να τρέξουν σε καταπράσινους δρόμους δίπλα σε κτίρια με μεγάλη ιστορική και αρχιτεκτονική αξία. Οι δρομείς μπορούν να απολαύσουν τέτοιες διαδρομές όπως στην οδό Στροφυλίου στην Κηφισιά και στο δάσος του Φασίδερη στα όρια της Νέας Ερυθραίας με την Εκάλη».Από την πλευρά του ο Πρόεδρος ΝΠΔΔ Αχιλλέας Κουρέπης δήλωσε «Ο Δήμος Κηφισιάς διακρίνεται για την πληθώρα των αθλητικών ομάδων και αθλητικών χώρων και για το λόγο αυτό δεν θα μπορούσε να λείπει το δρομικό κίνημα από τις δραστηριότητες του. Το τρέξιμο είναι διέξοδος, από το τρέξιμο κερδίζεις. Νους υγιής εν σώματι υγιεί».Σημαντική αναβάθμιση για τη διοργάνωση αποτελεί το γεγονός ότι τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Αστυνομίας και όπως τόνισε ο Διοικητής Α.Τ. Τροχαίας Βόρειοανατολικής Αττικής, Γιάννης Δημητρακόπουλος πάνω από 35 τροχονόμοι θα φροντίσουν προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι αγώνες με ασφάλεια. Ενημέρωσε επίσης τους πολίτες πως σύντομα θα εκδοθούν από την Τροχαία οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ενώ θα τοποθετηθούν και σχετικές ταμπέλες όπου κρίνεται απαραίτητο.Η διοργάνωση έχει και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, αφού μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο «ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ», μη κυβερνητική οργάνωση που παρέχει υπηρεσίες κοινωνικού και προνοιακού χαρακτήρα σε καρκινοπαθείς και στο οικείο περιβάλλον τους. Παρούσα ήταν η πρόεδρος της ΑΜΚΕ, κα Χριστίνα Νομικού, η οποία επεσήμανε πως την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου στο περίπτερο της οργάνωσης θα υπάρχουν δράσεις για μικρούς και μεγάλους.Παρόντες στην εκδήλωση ήταν επίσης η αθλήτρια του μπάσκετ, Ρούλα Μούλη αλλά και ο διευθυντής μάρκετινγκ του ομίλου Φάις, Κώστας Νούσιας οι οποίοι έστειλαν το δικό τους μήνυμα αισιοδοξίας για την επιτυχία του αγώνα καθώς και ο αντιπρόεδρος του ΝΠΔΔ Οργανισμού Αθλήτισμου και Πολιτισμού “Δημήτρης Βικέλας” Νικήτας Κόκκαλης και εκπρόσωποι από την Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων και τους εθελοντές του αγώνα.Στη φετινή διοργάνωση έχει γίνει επανασχεδιασμός των διαδρομών έτσι ώστε να είναι πιο εύκολες για τους δρομείς αλλά και λιγότερο επιβαρυντικές για τους κατοίκους της περιοχής ενώ οι δρομείς του ημιμαραθώνιου θα έχουν τη δυνατότητα να τρέξουν και εντός του δάσους Φασίδερη.Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής για τον Ημιμαραθώνιο, τους αγώνες των 5 και 10χλμ. και το Kids Run 1χλμ. (δωρεάν) στο www.underarmourrun.gr.