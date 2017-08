Συρίγος, Σκορδομπέκης, Κανελλόπουλος, οι μεγάλοι νικητές στην Ορεινή Ναυπακτία

Ο Ορφέας Συρίγος στα 40 χλμ. ορεινής, ο Μαρίνος Σκορδομπέκης στα 26 χλμ. ορεινής και ο Σταύρος Κανελλόπουλος στα 35 χλμ. δρόμου, ήταν οι τρεις μεγάλοι νικητές, στις Overall κατηγορίες στους 7ους Ποδηλατικούς Αγώνες Ορεινής Ναυπακτίας που διοργανώθηκαν με μεγάλη επιτυχία.Περισσότεροι από 150 ποδηλάτες δρόμου και ορεινής ποδηλασίας έδωσαν και φέτος ένα εντυπωσιακό παρών, στο ετήσιο και καθιερωμένο πια ραντεβού τους. Οι αγώνες έγιναν το περασμένο Σαββατοκύριακο (26-27/08), στην περιοχή της Άνω Χώρας Ορεινής Ναυπακτίας.Διοργανώτρια ήταν η Μη κερδοσκοπική Οργάνωση Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Πράσινο+Μπλε, στην προσπάθεια ανάδειξης της φυσικής ομορφιάς της Ορεινής Ναυπακτίας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τον Δήμο Ναυπακτίας, σε έναν καθιερωμένο και καταξιωμένο αγώνα, σε μια πανέμορφη τοποθεσία.• Overall: 1. Κανελλόπουλος Σταύρος (Ευκλής Καλαμάτας - R2 Ανδρών 30-39) 1:23:58, 2. Αχτύπης Αντώνιος (ΠΟ Πατρών - R1 Ανδρών 18-29) 1:23:59 3. Γαζέτας Δημήτρης (Alpha Καλλιθέας - R1 Ανδρών 18-29) 1:24:00• R1 Ανδρών 18-29 ετών: 1. Αχτύπης Αντώνιος (ΠΟ Πατρών) 1:23:59, 2. Γαζέτας Δημήτρης (Alpha Καλλιθέας) 1:24:00, 3. Σταυρόπουλος Σωτήρης (Alpha Καλλιθέας) 1:24:35• R2 Ανδρών 30-39 ετών: 1. Κανελλόπουλος Σταύρος (Ευκλής Καλαμάτας)1:23:58, 2. Παπαλέξης Νικόλαος 1:25:41, 3. Δρογούτης Δημήτριος Π.Ο. Πατρών 1:26:18• R3 Ανδρών 40-49 ετών: 1. Χριστακόπουλος Αναστάσιος (Θησέας) 1;25:53, 2. Κεφαλάς Οδυσσέας (Alpha Καλλιθέας) 1:26:18, 3. Τέκος Απόστολος (ΠΟ Πατρών) 1:26:21• R4 Ανδρών 50+ ετών: 1. Γκίνης Γιώργος (Θησέας) 1:24:23, 2. Ντούλιας Δημήτριος (Διομήδης Άργους) 1:30:03, 3. Χορταριάς Χρήστος 1:32:01• R5 Γυναικών: 1. Λάβαρη Ελευθερία (Assos4Bikes) 1:35:13• Overall: 1. Σκορδομπέκης Μαρίνος (ΠΟΣΥ Λέσβου - ΜΒ3 Εφήβων) 1:25:29.777, 2. Γκίνης Γιώργος (Θησέας - ΜΒ1 Ανδρών) 1:26:20.500, 3. Σταυρόπουλος Σωτήρης (Alpha Καλλιθέας - ΜΒ1 Ανδρών) 1:27:04.647• ΜΒ1 Ανδρών: 1. Γκίνης Γιώργος (Θησέας) 1:26:20.500, 2. Σταυρόπουλος Σωτήρης (Alpha Καλλιθέας) 1:27:04.647, 3. Μπακούρος Νίκος 1:31:46.226• ΜΒ3 Εφήβων: 1. Σκορδομπέκης Μαρίνος (ΠΟΣΥ Λέσβου) 1:25:29.777, 2. Τελωνάτης Νίκος (ΠΟΣΥ Λέσβου) 1:29:50.210, 3. Λουκόπουλος Θεόδωρος (ΠΟ Πατρών) 1:37:21.427• Overall: 1. Συρίγος Ορφέας (Cube-DependSports - ΜΤΒ1 Ανδρών 18-29) 2:04:42.537, 2. Καραγιάννης Ηλίας ΠΟ Πατρών - ΜΤΒ1 Ανδρών 18-29) 2:06:45.647, 3. Παπασάββας Μιχάλης Cycleland (ΜΤΒ1 Ανδρών 30-39) 2:07:27.490• ΜΤΒ1 Ανδρών 18-29 ετών: 1. Συρίγος Ορφέας (Cube-DependSports) 2:04:42.537, 2. Καραγιάννης Ηλίας (ΠΟ Πατρών) 2:06:45.647, 3. Κουπρίζας Βασίλης (ΝΠΟ Χαλκίδας) 2:14:36.677• ΜΤΒ2 Ανδρών 30-39 ετών: 1. Παπασάββας Μιχάλης (Cycleland) 2:07:27.490, 2. Δημητρόπουλος Βαγγέλης (BN Cycling) 2:28:59.830, 3. Καπνούλας Αντώνης (ΠΤΣ Πύργος Ποδηλατόδρομος) 2:37:02.957• ΜΤΒ3 Ανδρών 40-49 ετών: 1. Μπουντάκης Μπάμπης (ΠΟΣΥ Λέσβου) 2:19:06.550, 2. Γουλίμης Παναγιώτης (Νερομάνα-Κοπανά) 2:19:21.060, 3. Σαμαράς Παναγιώτης (ΠΟΣΥ Λέσβου) 2:20:33.477• ΜΤΒ4 Ανδρών 50+ ετών: 1. Ντούλιας Δημήτρης (Διομήδης) 2:33:29.747, 2. Κούρτης Αντώνης (Παναθηναϊκός) 2:51:47.160, 3. Στυλιανός Κώστας (ΕΦΙΠΟ-Marathon Bike) 3:32:50.187• ΜΤΒ5 Γυναικών: 1. Στρουμπούλη Δανάη (Cube-DependSports) 2:45:01.687, 2. Λάβαρη Ελευθερία (Assos4Bikes) 3:03:39.193, 3. Πανταζή Μαρία (NorthBike.gr) 3:18:34.073«Έγινε μια επιτυχημένη διοργάνωση. Οι συμμετέχοντες έφυγαν με τις καλύτερες εντυπώσεις που για εμάς είναι η καλύτερη ανταμοιβή. Είναι ένας καθιερωμένος πια αγώνας και επιδίωξή μας είναι πάντα να περάσουν πρώτα απ’ όλα όμορφα οι αθλητές, αλλά και να αναδείξουμε τις μορφιές της περιοχής. Ευχαριστούμε θερμά τους εθελοντές, φορείς και χορηγούς», δήλωσε ο υπεύθυνος της διοργάνωσης Τάσος Ξύδης.