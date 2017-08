273 μικροί αθλητές πήραν εκκίνηση στο Πανελλήνιο Ανάπτυξης Κάνοε Καγιάκ, SUP

Την Κυριακή οι Τελικοί στην Λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου.



Ξεκίνησε σήμερα Σάββατο (05/08) στο Μεσολόγγι, μια πραγματική αθλητική γιορτή με την συμμετοχή 273 μικρών αθλητών από ολόκληρη την Ελλάδα, ηλικίας από 8 έως 14 ετών του Κάνοε Καγιάκ και του SUP. Στην Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου πήραν εκκίνηση το 21ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανάπτυξης κάνοε καγιάκ και το 2ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανάπτυξης SUP, με διοργανωτές την Ελληνική Ομοσπονδία (Ε.Ο.Κ.-Κ.), σε συνεργασία με το Ναυτικό Όμιλο Μεσολογγίου.



Σήμερα πρωί (08:00-13:00) και απόγευμα (16:00-20:00) έγιναν οι προκριματικοί ενώ το αυριανό Κυριακάτικο πρόγραμμα ξεκινάει στις 8:00 και ολοκληρώνεται στις 13:00. Θα ακολουθήσει εκδήλωση απονομών στους νικητές τις 14:00.



Σήμερα Σάββατο έγιναν οι τελικοί σε ένα αγώνισμα SUP, αυτό των 12’6 απόστασης 1000 μέτρων:



•Προαγωνιστική αγόρια: 1. Κιούσης-Βούλγαρης Ανδρέας (ΝΟΛ), 2. Γιαννούλης Ιωάννης (ΟΛΥ)

•Παίδες-Αρχάριοι: 1. Σταματέας Βασιλης (ΟΛΥ), 2. Κονταξάκης Παρασκευάς (ΧΑΝ), 3. Δερμιτζάκης Μάξιμος (ΧΑΝ)

•Παμπαίδες: 1. Μαρκαντωνάκης Αθανάσιος (ΧΑΝ), 2. Λαγάκος Κωνσταντίνος (ΟΛΥ), 3. Δημητρακόπουλος Θανάσης (ΟΛΥ)

•Προαγωνιστική κορίτσια: 1. Μαρκαντωνάκη Άννα- Μαρ (ΧΑΝ), 2. Φωτεινού Ελένη (ΟΛΥ), 3. Δημητρακοπούλου Θεοφ. (ΟΛΥ)

•Κορίτσια Αρχάρια: 1. Μαρινάκου Ιωσηφίνα-Ευγ (ΝΑΣ), 2. Λαγάκου Ναταλία (ΟΛΥ), 3. Βιώνη Ιωάννα (ΟΛΥ)

•Παγκορασίδες: 1. Μοσχάκη Φραγίσκη (ΟΛΥ), 2. Μποντέτσι Ιζαμπέλλα (ΟΛΥ), 3. Φραγκούλη Νικόλ (ΟΛΥ)