Πασιόπουλος: «Όλα είναι έτοιμα για το καλύτερο Πανελλήνιο Ανάπτυξης Κάνοε Καγιάκ και Sup»

300 αθλητές το Σαββατοκύριακο στην Λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου.



Πραγματική γιορτή για περίπου 300 μικρούς αθλητές και αθλήτριες κάνοε καγιάκ και sup, αυτό το Σαββατοκύριακο (05-06/08) στο Μεσολόγγι. Όλα είναι έτοιμα για το 21ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανάπτυξης κάνοε καγιάκ και το 2ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανάπτυξης SUP που θα διεξαχθούν στην Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου.



Διοργανώτρια είναι η Ελληνική Ομοσπονδία Κάνοε Καγιάκ, σε συνεργασία με το Ναυτικό Όμιλο Μεσολογγίου και οι συμμετέχοντες αθλητές και αθλήτριες είναι ηλικίας από 8 έως 14 ετών.



«Με την πολύτιμη βοήθεια και συμμετοχή των ανθρώπων του Ομίλου, αλλά και την σημαντική υποστήριξη του Δήμου είμαστε σίγουροι για την επιτυχία της Πρωταθλήματος και γιατί όχι για την καλύτερη διοργάνωση Πανελληνίου Ανάπτυξης κάνοε καγιάκ και sup. Σημαντική η βοήθεια που έχουμε από τον δήμαρχο Νικόλαο Καραπάνο, τους αντιδημάρχους Σπύρο Καρβέλη και Παναγιώτη Σταράμο, αλλά και τον πρόεδρο του Πνευματικού Κέντρου Δημήτρη Μπουσμπουρέλη», δήλωσε ο Κωνσταντίνος Πασιόπουλος, πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Μεσολογγίου, οικοδεσπότης και συνδιοργανωτής του Πρωταθλήματος



Σήμερα Παρασκευή (04/08) και ώρα 18:30 θα γίνει η Τεχνική Σύσκεψη της διοργάνωσης.