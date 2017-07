«Χρυσός» ο Δημήτρης Αντωνιάδης

Ο Δημήτρης Αντωνιάδης ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη Ναύπακτο. Κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Βαλκανικό πρωτάθλημα ορεινής ποδηλασίας Cross Country XCO, στην κατηγορία των ανδρών elite, επαναλαμβάνοντας την περσινή επιτυχία του, όταν είχε κερδίσει στο Μαυροβούνιο. Ήταν για μια ακόμα φορά πρώτος καλύπτοντας την εντυπωσιακή και γνώριμη σ’ αυτό διαδρομή των 29,4 χλμ. σε 1:44.31.Πολύ καλή εμφάνιση έκανε και η Βαρβάρα Φασόη στις γυναίκες elite κατακτώντας την δεύτερη θέση και το ασημένιο μετάλλιο.Χρυσό μετάλλιο κατέκτησε και η Σοφία Λιοδάκη στα cadets, ενώ βάθρο ανέβηκαν επίσης η Δήμητρα Τάτλη που ήταν 2η στα juniors και ο Ορφέας Συρίγος που ήταν 3ος στην κατηγορία Under 23Τα αναλυτικά αποτελέσματα του Βαλκανικού ορεινής που έγινε στη Ναύπακτο:Άνδρες• Elite1. Αντωνιάδης Δημήτρης (Ελλάδα) 1:44.31,2. Χαρούν Μολλά (Ελλάδα) 1:51.293. Kelleci Abdulkadir (ΤUR) 1:52.43• Under 231. Μιλτιάδης Ανδρέας (Κύπρος) 1:49.482. Roman Aleksandar (SRB) 1:50.253. Συρίγος Ορφέας (Ελλάδα) 1:54.27• Cadets (Youth)1. Pescaru Patrick (ROU) 1:08.542. Δαβαρίας Ιωάννης (Ελλάδα) 1:09.153. Ivanov Alex (BUL) 1:09.54…4. Μαυρίδης Άγγελος (Ελλάδα) 1:10.56, 7. Μεϊμαρίδης Κωνσταντίνος (Ελλάδα) 1:14.21Γυναίκες• Elite1. Tanovic Lejla (BIH) 1:36.252. Φασόη Βαρβάρα (Ελλάδα) 1:41.523. Cakir Ayse (TUR) 1:46.31…4. Στρουμπούλη Δανάη (Ελλάδα)• Juniors1. Bereczki Eszter (ROU) 1:05.322. Τάτλη Δήμητρα (Ελλάδα) 1:07.323. Αδάμ Αλεξάνδρα (Ελλάδα) 1:11.10• Cadets (Youth)1. Λιοδάκη Σοφία (Ελλάδα) 1:06.072. Ανδρέου Ελένη (Κύπρος) 1:10.593. Κουκουμά Δήμητρα (Κύπρου) 1:11.56Διοργανωτές ήταν η Ομοσπονδία Ποδηλασίας, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ο Δήμος Ναυπακτίας και η Μη κερδοσκοπική Οργάνωση Πολιτισμού και Περιβάλλοντος «Πράσινο+Μπλε».Χορηγοί: VOLVO Cross Country, Arla protein milk, Alcatel, ΦΑΓΕ, Lurpak, Νέα Οδός και υποστηρικτές: Σκλαβενίτης, Μέλισσα, Advance travel, Minoan Lines, Depend sports, Ideal, Shimano, Scott, Kenda, Cube, Zelvegian, First aid Ambulancie.Στα τέλη της άλλης εβδομάδος (21-22/07) στη Ναύπακτο θα διεξαχθεί και το Πανελλήνιο cross country XCO, ενώ στις 23/07 θα γίνει το Πανελλήνιο Eliminator mtb, ένα εντυπωσιακό άθλημα τεχνικής και ταχύτητας.