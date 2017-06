Όλη η Ελλάδα χόρεψε σε ρυθμούς Cheerleading

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 6ο Ανοιχτό Πρωτάθλημα Cheerleading που ακολούθησε χρονικά του 1ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος. Οι συμμετοχές ξεπέρασαν τις 1.300 και προέρχονταν από κάθε γωνιά της Ελλάδας.



Κρήτη, Κέρκυρα, Αντίπαρος, Μολάοι Λακωνίας, Λαμία, Λιβαδειά, Θήβα, Αίγιο, Θεσσαλονίκη, Σέρρες και Άστρος Κυνουρίας είναι μερικές από τις περιοχές που βρέθηκαν στο Κλειστό Παλαιού Φαλήρου το Σαββατοκύριακο 17 και 18 Ιουνίου 2017. Σε αυτό το αναπτυξιακό φεστιβάλ του cheerleading, όλοι συνέβαλλαν τα μέγιστα και έδειξαν την διάθεσή που υπάρχει για την περαιτέρω ανάπτυξη του αθλήματος. Όλοι οι συμμετέχοντες απήλαυσαν τους αγώνες και με χαμόγελο ανανέωσαν το ραντεβού τους για την επόμενη χρονιά.



Εκτός από τους γονείς που έδωσαν… ζωή στο Κλειστό Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do) με το χειροκρότημά τους, με τα καλύτερα λόγια μίλησαν και οι πέντε κριτές της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας που έδωσαν τα συγχαρητήρια τους στην Ελληνική Ομοσπονδία για την άρτια διοργάνωση.



Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Cheerleading-Αθλητικού Ομαδικού Χορού (ΕΟΤ-ΑΟΧ), Μάικ Φουντεδάκης δήλωσε:

«Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στους αγώνες. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα και τις 1.300 συμμετοχές. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους προπονητές, μα πάνω από όλα τους γονείς που μας εμπιστεύονται τα παιδιά τους. Η Ομοσπονδία από την πλευρά της, κατέβαλε και θα καταβάλει αδιάκοπα κάθε δυνατή προσπάθεια για την σωστή διαπαιδαγώγηση όλων των παιδιών στις αξίες του αθλήματος και του αθλητισμού», προσθέτοντας:



«Με την ίδρυση της Ελληνικής Ομοσπονδίας, το Cheerleading αυξάνει κι άλλο το επίπεδό του και συνεχίζει την ανοδική του πορεία. Μάλιστα έχουμε καταθέσει φάκελο στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Ομοσπονδία, ώστε να φέρουμε στην Ελλάδα και διεθνής διοργανώσεις».

Τέλος, το αγωνιστικό ενδιαφέρον στρέφεται στην Ελληνική αποστολή, που θα ταξιδέψει στην Πράγα για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 24 και 25 Ιουνίου 2017.



Τα κυριότερα αποτελέσματα του 6ου Ανοιχτού Πρωταθλήματος Cheerleading



Free Style Pom Teens

1. Αμαζόνες Βάρης

2. Σειρήνες του Βορρά Κέρκυρα

3. Αθλητικός Σύλλογος «Φίλων» Κέρκυρα





Free Style Pom Senior

1. Greek Drops

2. Αμαζόνες Ηλιούπολης

3. Bailando Fuerte

Cheer Hip Hop Teens

1. Art & Performance Dance Theater

2. Αποσπερίδες Νέα Σμύρνη

3. ΑΓΟΠ Μυρτάλη

Cheer Hip Hop Senior

1. Greek Drops

2. Αποσπερίδες Νέα Σμύρνη

3. ΑΓΟΠ Μυρτάλη

Cheer Jazz Teens

1. Plaza De Baile

2. Dance Idols Θήβα

3. ΑΓΟΠ Μυρτάλη

Cheer Jazz Senior

1. Dance Idols Θήβα

2. Prodancers Studio

3. ΑΓΟΠ Μυρτάλη

Cheerleading Coed Teens

Α.Κ.Ο. Λιβαδειάς



Cheerleading All Girls Teens

ΦΟΗ Αριάδνη

Α.Σ. Γαλατσίου



Cheerleading All Girls Junior

Αμαζόνες Ηλιούπολης



ΑμεΑ Cheer Wheels Ομαδικό

1. All Dance Academy