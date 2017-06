Πραγματοποιήθηκε ο 2ος αγώνας Piraeus On Sup του HSSA-3rd Hellenic National SUP Tour 2017

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο 2ος αγώνας Όρθιας Σανιδοκωπηλασίας (Stand Up Paddle) του HSSA-3rd Hellenic National SUP Tour 2017, που διεξήχθη την Κυριακή 28 Μαΐου 2017.Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού στη Μαρίνα Ζέας. Διοργανώθηκε από την Πανελλήνια Ένωση Όρθιας Σανιδοκωπηλασίας & Κυματολίσθησης και τον Ολυμπιακό Σύνδεσμο Φιλάθλων Πειραιώς, ενώ τελέσθηκε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Δήμου Πειραιά «Ημέρες Θάλασσας 2017», υπό την αιγίδα του Δήμου Πειραιά, του Ο.Π.Α.Ν Δήμου Πειραιά και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Surf (ISA,) στην όποια υπάγεται διεθνώς το άθλημα του SUP.Παρά τις κακές καιρικές συνθήκες, με έντονη βροχόπτωση και αρκετό κρύο, 54 αθλητές της κατηγορίας Race συμμετείχαν σε έναν πρωτόγνωρο αγώνα. Η εκκίνηση έγινε εντός της Μαρίνας Ζέας, με κατεύθυνση προς το Μικρολίμανο, όπου ήταν το κύριο μέρος των εκδηλώσεων «Ημέρες Θάλασσας», κάνοντας ευρέως γνωστό σε όλους τους παρευρισκόμενους το άθλημα της Όρθιας Σανιδοκωπηλασίας (SUP). Στη συνέχεια, μέσω τριγωνικής διαδρομής, επέστρεψαν εντός του αγωνιστικού στίβου που είχε στηθεί εντός της Μαρίνας Ζέας, όπου και τερμάτισαν.Οι μάχες ήταν πραγματικά πολύ δυνατές, αποδεικνύοντας πόσο πολύ έχει ανέβει το επίπεδο του αγωνιστικού SUP στην Ελλάδα. Μεγάλος νικητής του αγώνα με τον καλύτερο χρόνο της ημέρας και 1ος στα Race 14, o πολυνίκης Γιώργος Φράγκος, ακολουθούμενος από τον εξαιρετικό πάντα Αλέξανδρο Πράπα, ενώ 3ος τερμάτισε ο Ζαχαρίας Κουμουδίου, μόλις 17 ετών από την Κύπρο!Σπουδαία εμφάνιση από το νικητή της Race 12.6, Φαίδων Δούκα, ενώ στη 2η και 3η θέση αντίστοιχα, βρέθηκαν οι Μάνος Νερατζούλης και Αναστάσιος Τσούρης.Στην κατηγορία Fun-Surf, η οποία διεξήχθη εντός του λιμένα της Μαρίνας Ζέας, οι συμμετοχές ήταν λίγες λόγω του άστατου καιρού, παρόλα αυτά παρακολουθήσαμε έντονες μάχες. Πρώτος στην κατηγορία ανδρών ο Δημήτρης Νικολαΐδης, με τους Σπύρο Δαβράδο και Δημήτρη Σούκουλη να ακολουθούν. Στην κατηγορία γυναικών, κέρδισε η συνήθης ύποπτη Marinella El Kai, ακολουθούμενη από την πάντα μαχητικότατη Κλεοπάτρα Χατζησταύρου.Ήταν ο πλέον δύσκολος αγώνας Όρθιας Σανιδοκωπηλασίας που διοργανώθηκε μέχρι σήμερα στην Ελλάδα, αφού η έντονη βροχόπτωση δεν επέτρεψε να λειτουργήσει όλος ο προγραμματισμένος σχεδιασμός. Αποδείχθηκε, όμως, για άλλη μια φορά, ότι αυτή η μεγάλη Ένωση Αθλητών (ΠΑΝΕΟΣΚ), έχει όλες τις δυνατότητες να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες και να μεγαλώσει το άθλημα του SUP στην Ελλάδα. Φυσικά, τεράστιο ρόλο έπαιξε η συνεργασία μας με το μεγαλύτερο σωματείο της Ελλάδας, τον Ολυμπιακό.Τέλος, θέλουμε να ευχαριστήσουμε το μεγάλο ετήσιο χορηγό μας BIC και BIC SUP, τον ετήσιο χορηγό μας SURFMARKET.GR και την εταιρεία FUNSPORTS για τη συνολική τους βοήθεια, τον Ολυμπιακό για την άψογη συνεργασία μας, το Δήμο Πειραιά και το Δήμαρχο κ. Γιάννη Μώραλη, την Πρόεδρο του ΟΠΑΝ Δήμου Πειραιά κα Σταυρούλα Αντωνάκου, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά και το Ε΄ Λιμενικό Τμήμα Ζέας, την LIFEGUARD HELLAS για την υποστήριξη που μας παρείχε με επτά ναυαγοσώστες και σωστικό σκάφος, τον Ερυθρό Σταυρό και τους εθελοντές του, τη Delatolas Bakery για τη προσφορά του παγωτού, το απόλυτο site για το SUP στην Ελλάδα Supzone.gr, τη Safe Water Sports και όλους όσους βοήθησαν στη γραμματειακή υποστήριξη και στις υποδομές.Ιδιαίτερη αναφορά, όμως, πρέπει να κάνουμε στον έφορο Ναυταθλητισμού του Ολυμπιακού κ. Αναστάσιο Βουγίδη, για την εξαιρετική συνεργασία μας, τονίζοντας ότι είμαστε εντυπωσιασμένοι από την αγάπη και την προσφορά του στα αθλήματα μας και να του υποσχεθούμε ότι θα κάνουμε κάθε προσπάθεια από πλευράς μας να είμαστε και το 2018 συνδιοργανώτες στο 2nd Piraeus On Sup 2018.Κλείνοντας, ένα ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στους φίλους μας συναθλητές που συμμετείχαν από Ελλάδα και Κύπρο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις 17-18 Ιουνίου, στην πανέμορφη και γραφική Σύρο, για τον 3ο αγώνα του HSSA -3rd Hellenic National SUP Tour 2017.