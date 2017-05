Oι εκπληκτικοί αριθμοί του No Finish Line της Αθήνας!

Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η επιτυχία του No Finish Line της Αθήνας που έγινε στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος από τις 26 έως τις 30 Απριλίου, όπως αποδεικνύουν και οι αριθμοί του κορυφαίου φιλανθρωπικού αγώνα που διεξήχθη για πρώτη φορά στην Ελλάδα.



Στον αγώνα των 90 ωρών συμμετείχαν 48 ομάδες καθώς και συνολικά 6.202 άνδρες, γυναίκες και παιδιά που κάλυψαν 50.903 χιλιόμετρα, με τις εγγραφές μάλιστα να έχουν κλείσει πριν την ολοκλήρωση του πενθήμερου αγώνα!



Το κάθε άτομο που συμμετείχε, κάλυψε κατά μέσο όρο από 10 έως 11 χλμ., προσφέροντας συνολικά στην Ενωση «Μαζί για το Παιδί», 25.451,50 ευρώ, η οποία θα τα διαθέσει σε άπορες οικογένειες με παιδιά.



Οι συμμετοχές στο σύνολο ξεπέρασαν τις 8.500 καθώς ήταν πολλοί αυτοί που έτρεξαν στο ΚΠΙΣΝ περισσότερες από μία φορές στη διάρκεια των 90 ωρών.



Ανά μέρα οι συμμετοχές ήταν:



1η ημέρα - 900 άτομα

2η ημέρα - 1700 άτομα

3η ημέρα - 2000 άτομα

4η ημέρα - 2500 άτομα

5η ημέρα - 1400 άτομα



Ο κορυφαίος φιλανθρωπικός αγώνας στον κόσμο ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία στην Ελλάδα και πλέον το ραντεβού ανανεώνεται για το 2ο No Finish Line Athens που θα γίνει το 2018!



Αποκλειστικός δωρητής του No Finish Line Athens είναι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μεγάλοι Χορηγοί είναι η ασφαλιστική εταιρεία Eθνική Ασφαλιστική και η στοιχηματική εταιρεία SportingBet, ενώ Kύριοι Χορηγοί είναι τα πολυκαταστήματα attica και το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος.



Χορηγοί επικοινωνίας είναι τα Village Cinemas, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί Athens DJ 95,2 και Μελωδία 99,2, η εφημερίδα Ναυτεμπορική και η ιστοσελίδα Naftemporiki.gr καθώς και η ιστοσελίδα Sportsfeed.gr.



Υποστηρικτές είναι τα super market Lidl, η μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου, η εταιρεία ηλεκτρολογικών και φωτισμού Καυκάς, η βιομηχανία γραφικών τεχνών και εκτυπώσεων Χαϊδεμένος, οι εταιρείες catering Δειπνοσοφιστήριο και Μπεγνής, το νοσοκομείο Metropolitan Hospital και το κέντρο εκπαίδευσης ναυαγοσωστών Lifeguard Hellas.



Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα του αγώνα http://nflathens.com και τα Social Media:

https://www.facebook.com/No-Finish-Line-Athens-983657868361437

https://twitter.com/NFLAthens

https://www.instagram.com/nflathens