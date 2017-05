Με μεγάλη επιτυχία και παγκόσμιες συμμετοχές πραγματοποιήθηκε το Agios Nikolaos On SUP 2017 – HSSA, στις 29-30 Απριλίου, ένας από τους πιο πολυαναμενόμενους αγώνες Όρθιας Σανιδοκωπηλασίας (Stand Up Paddling -SUP) στην Ελλάδα.



Ο αγώνας αποτέλεσε την πρώτη στάση στο Πανελλήνιο Tour της Πανελλήνιας Ένωσης Όρθιας Σανιδοκωπηλασίας & Κυματολίσθησης (ΠΑΝ.Ε.Ο.Σ.Κ) και του πανευρωπαϊκού θεσμού Eurotour. Διεξήχθη υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας SURF (ISA) και με συνδιοργανωτές, την Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου, τον Πολιτιστικό Αθλητικό Οργανισμό Αγίου Νικολάου, την ΠΑΝ.Ε.Ο.Σ.Κ και τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Αγίου Νικολάου.



Οι φετινές συμμετοχές έφτασαν τις 116, με διακεκριμένους αθλητές από Ελλάδα, όπως οι Γιώργος Φράγκος, Νίκος Συρίγος, Αλέξανδρος Πράπας, Δήμητρης Απαλαγάκης, Πέτρος Φροντιστής, Βασίλης Κασκαμπάς, Κωσταντίνος Γεραλέξης, αλλά και από το εξωτερικό με ονόματα όπως Susak Molinero, Joep van Bakel, Paolo Marconi, Martino Rogai, Giordano Bruno Capparella (BIC rider Italy), Norman Weber, Jérémy και Ludovic Teulade, Caterina Stenta, Federico Esposito, Paul Lenfant, Susanne Lier, Leonard Nika που πέρυσι κέρδισε τους περισσότερους αγώνες του Eurotour και η Penelope Strickland παγκόσμια πρωταθλήτρια της ISA για το 2016.



Αγώνες και νικητές 1ης ημέρας:



HSSA Fun Boards 3,6 KMS: Νικητές οι Σπύρος Δαβράδος, Ηλίας Δερματάς και Νικηφόρος Τζιώτης, για τους άνδρες και στις γυναίκες Μαρινέλλα Ελ Κάη, Σταματίνα Χέλμη και Καλλιόπη Παπαδήμου.



HSSA 12’6 Technical Race 3 KMS: Νικητές οι Μάνος Νερατζούλης με μεγάλη διαφορά από

τους υπόλοιπους, Elia Rossetti (Ιταλία) και Γιάννης Χατζηϊωάννους. Στις γυναίκες, Έλλη Φυργάδη, Αθανασία Καραΐνδρου και Φραγκίσκη Μοσχάκη (13 ετών).

HSSA 14′ Technical Race 3 KMS: Νικητές στην κατηγορία M40+, οι Πέτρος Φροντιστής, Γιάννης Τοψαχαλίδης και Αλέξανδρος Δελατόλας. Στην κατηγορία των ανδρών, οι Κωνσταντίνος Ανδρικόπουλος, Ιάσωνας Ανδρόνης και Κυριάκος Φυτράκης. Στις γυναίκες η Ηλιάνα Λακαφώση τερμάτισε με πολύ καλό χρόνο.



HSSA ELITE 14′ Technical Race 3 KMS: Νικητές οι Giordano Bruno Capparella (Ιταλία), Joep Van Bakel (Ολλανδία), Normen Weber (Γερμανία). Στις γυναίκες η Πανάγη Μαρία (Κύπρος), μόνη συμμετέχουσα στην κατηγορία, πραγματοποίησε πολύ καλό χρόνο.

Dragon Race, Red Paddle Co: Νικήτρια ομάδα η τοπική παρέα του Chania Surf Club.



Αγώνες και νικητές 2ης ημέρας:



EuroTour 2017 Long Distance Race 15 KMS: Νικητές οι Ιταλοί Leonard Nika, Paolo Marconi, Federico Esposito. Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει στον Έλληνα Γιώργο Φράγκο, που με πολύ δυνατή επίδοση κατέλαβε την 4η θέση. Στις γυναίκες η Penelope Strickland (Νέα Ζηλανδία), Susak Molinero (Ισπανία), Susanne Lier (Γερμανίδα).



Από τους αγώνες Agios Nikolaos On SUP 2017 - HSSA προέκυψε και η Εθνική αποστολή για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα SUP που διοργανώνει η Παγκόσμια Ομοσπονδία ISA στη Δανία, 1-10 Σεπτεμβρίου 2017. Την πρόκριση έλαβαν βάσει κατάταξης οι αθλητές Γ. Φράγκος , Ν. Συρίγος και Α. Πράπας, οι οποίοι με την υποστήριξη της ΠΑΝ.Ε.Ο.Σ.Κ. θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας.



HSSA 12’6” και 14’ Race 8-9KMS: Στην κατηγορία 14’ M40+, νικητές οι Πέτρος Φροντιστής, Γιάννης Τοψαχαλίδης και Αλέξανδρος Δελατόλας. Στην κατηγορία των ανδρών 14’, νικητές οι Κωνσταντίνος Ανδρικόπουλος, Γιώργος Τζαννής και Νικόλας Νομικός. Στην κατηγορία ανδρών 12’6”, νικητές οι Μάνος Νερατζούλης, Elia Rossetti και Γιάννης Χατζηιωάννου. Στην κατηγορία των γυναικών 12’6” η Έλλη Φυργάδη επικράτησε άνετα επί της Αθανασίας Καραΐνδρου.

HSSA Fun Boards 3KM in the lake: Νικητές οι Σπύρος Δαβράδος, Ηλίας Δερματάς και Κωνσταντίνος Αντωνακάκης. Στις γυναίκες οι Μαρινέλλα Ελ Κάη, Σταματίνα Χέλμη και Καλλιόπη Παπαδήμου.



Junior Race 1KM (U16 Junior): Νικητές οι Ιωάννης Κυριακίδης και Μυρσίνη Φιορέτζη.

Τα έσοδα από τις συμμετοχές διατέθηκαν για τη στήριξη των Φίλων Παιδόπολης Νεαπόλεως.

Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε με την πολύτιμη υποστήριξη των χορηγών μας, τις εταιρείες BIC®/BIC SUP, Funsports/Surfmarket.gr.



O επόμενος αγώνας του Tour θα πραγματοποιηθεί στις 28 Μαΐου 2017 στο Πασαλιμάνι, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Δήμου Πειραιά «Ημέρες Θάλλασας».