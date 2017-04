O Γιώργος Καπουτζίδης έτρεξε μεσάνυχτα στο Νο Finish Line της Αθήνας!

O Γιώργος Καπουτζίδης υποστήριξε και εμπράκτως τους σκοπούς του No Finish Line για την ενίσχυση της Ενωσης Μαζί για το Παιδί.



Ο δημοφιλής ηθοποιός και σεναριογράφος που ήταν και παράλληλα παρουσιαστής του κορυφαίου φιλανθρωπικού αγώνα που έγινε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, φόρεσε τα αθλητικά του και άρχισε να τρέχει δίπλα από το κανάλι στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος.



Συνολικά ο Γιώργος Καπουτζίδης κάλυψε 16 χιλιόμετρα, προσφέροντας και αυτός από την πλευρά του, στα παιδιά άπορων οικογενειών που υποστηρίζει το «Μαζί για το Παιδί».



Στην προσπάθεια του, δεν ήταν μόνος, καθώς στο πλευρό του έτρεχαν και πολλοί άλλοι δρομείς που συμμετείχαν εκείνη την ώρα, στο No Finish Line της Αθήνας και στο τέλος, όλοι είχαν να πουν ένα καλό λόγο για την αντοχή αλλά και για την προσπάθεια του Γιώργου!



