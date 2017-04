Σχολεία, σύλλογοι, φορείς και εταιρείες τρέχουν στο No Finish Line της Αθήνας

Iδιαίτερα συγκινητική ήταν η ανταπόκριση σχολείων, συλλόγων, φορέων και εταιρειών στις ομαδικές συμμετοχές για το No Finish Line της Αθήνας, που θα γίνει, από τις 26 – 30 Απριλίου στο εντυπωσιακό Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), με αποτέλεσμα να κλείσουν οι εγγραφές πριν από την τελευταία παράταση που είχε δοθεί για το Σάββατο.



Οι μεγαλύτερες ομάδες είναι από τις εταιρείες Teleperformance με221 άτομα, HSBC με 213 και Foli Folie με 84.



Από τους υποστηρικτές του No Finish Line Αthens ομάδες έχουν οι εξής: Εθνική Ασφαλιστική με 99 άτομα, Sportingbet με 100, πολυκαταστήματα attica 142, Βίκος 34, Ηerbalife 20, Μetropolitan Hotel 40, Kyvernitis 22, ΣΚΑΪ 29, Παπαδοπούλου 27 και ΚΠΙΣΝ 57 άτομα.

Από ομάδες υπάρχει η ομάδα βόλεϊ του Περιστερίου με 48 άτομα, η Marathon Team της Μαρίας Πολύζου με 47 άτομα και ο Γυμναστικός Σύλλογος Ελαία με 30 άτομα, ενώ από εκπαιδευτικά ιδρύματα ξεχωρίζουν το St Lawrence College με 311 άτομα, το Λεόντειο Λύκειο Νέας Σμύρνης με 188 άτομα και ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός Θεμιστοκλής με 88 άτομα.



Ξεχωριστή αναφορά πρέπει να γίνει στον παιδικό σταθμό Μικρός Παράδεισος με 56 άτομα, εκ των οποίων τα περισσότερα είναι παιδάκια ηλικίας 4 και 5 χρόνων, ενώ πολλά παιδιά έχουν και οι συμμετοχές από τα blog Like Mother, Like Daughter και Μothers Bird!



To Σάββατο λήγουν οι εγγραφές



Λόγω του τεράστιου ενδιαφέροντος δόθηκε ολιγοήμερη παράταση στις εγγραφές και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή για τις λίγες θέσεις που έχουν απομείνει, ως το Σάββατο 22 Απριλίου, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://hermes-events.org/view/event=27 είτε στα κέντρα εγγραφών στα πολυκαταστήματα attica, στο City Link και στο Golden Hall καθώς και στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος (Δευτέρα– Παρασκευή, 11:00 – 19:00 Σάββατο, 12:00 – 17:00).



Επειδή πλέον είναι ληξιπρόθεσμες οι εγγραφές, δεν θα υπάρχει τυπωμένο το όνομα του συμμετέχοντα, στον αριθμό bib. Ωστόσο, όλοι θα συνεισφέρουν στον κοινό σκοπό, που είναι η Ένωση «Μαζί για το Παιδί», η οποία θα προσφέρει τα έσοδα του αγώνα, στα άπορα παιδιά.

Προθεσμία ως το Σάββατο 22 Απριλίου έχουν και όσοι θέλουν να δηλώσουν συμμετοχή στον αγώνα των 24 ωρών που γίνεται παράλληλα με τον αγώνα των 90 ωρών και έχει αγωνιστικό χαρακτήρα. Ως ημέρα έναρξης του 24ωρου αγώνα έχει οριστεί το Σάββατο 29 Απριλίου και ώρα 12μμ και ημέρα λήξης την Κυριακή 30 Απριλίου και ώρα 12μμ.



Οδηγίες για τους δρομείς



Η παραλαβή του εξοπλισμού των ατομικών εγγραφών θα ξεκινήσει δύο (2) ώρες πριν από την εκκίνηση του αγώνα, την Τετάρτη 26 Απριλίου στις 19:00, προσκομίζοντας την απόδειξη πληρωμής ή το αποδεικτικό της κατάθεσης ηλεκτρονικά των χρημάτων, στη γραμματεία του αγώνα, κατά την προσέλευσή στο χώρο διεξαγωγής του Νο Finish Line.



Οσοι επιλέξουν να ξεκινήσουν τον αγώνα μία από τις επόμενες ημέρες ως και την Κυριακή 30 Απριλίου, θα παραλάβουν τον εξοπλισμό τους (μπλούζα, bib number) στη γραμματεία, κατά την προσέλευση τους για τον αγώνα.



Για τις ομαδικές εγγραφές, η παραλαβή του εξοπλισμού των ομάδων θα γίνει την Τρίτη 25/4 από τις 13:00 έως τις 20:00 από το Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος (κέντρο επισκεπτών).



Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο info@nflathens.com ή να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα του αγώνα http://nflathens.com και τα Social Media:

https://www.facebook.com/No-Finish-Line-Athens-983657868361437

https://twitter.com/NFLAthens

https://www.instagram.com/nflathens