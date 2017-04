O Διεθνής Μαραθώνιος της Ρόδου έγινε θεσμός!

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε την Κυριακή 9 Απριλίου ο 4ος Διεθνής Μαραθώνιος της Ρόδου, αποδεικνύοντας ότι πλέον έχει μεταβληθεί σε θεσμό για το αθλητικό και δρομικό κίνημα, όχι μόνο του Αιγαίου αλλά ολόκληρης της Ελλάδας.



Με τις συμμετοχές να ξεπερνούν τις 2.000 σε Μαραθώνιο, Ημιμαραθώνιο, 10χλμ, 5χλμ και 1000 μέτρα, ο Roads to Rhodes Μarathon, που διοργανώθηκε από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και την Ε.Α.Σ Σ.Ε.Γ.Α.Σ Δωδεκανήσου, με την υποστήριξη του Δήμου Ρόδου και του Δ.Ο.Π.Α.Ρ. καθώς και της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, συγκέντρωσε τις καλύτερες κριτικές από δρομείς και θεατές και πλέον η διοργάνωση ανοίγει τα φτερά της για νέες επιτυχίες στις 29 Απριλίου 2018, που είναι η μέρα διεξαγωγής του επόμενου αγώνα.



Συγκινητική ήταν η προσπάθεια εκατοντάδων εθελοντών και εθελοντικών οργανώσεων που βοήθησαν τα μέγιστα για την άψογη διεξαγωγή και πήραν ένα μεγάλο ευχαριστώ απ' όλους τους διαγωνιζόμενους, ενώ με τη συμμετοχή τους έδωσαν λάμψη στη διοργάνωση, η Ολυμπιονίκης του Ρίο Αννα Κορακάκη που ταξίδεψε στη Ρόδο με τον πατέρα και προπονητή της Τάσο, τη μητέρα της Φωτεινή και τον αδερφό της Διονύση, η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια στο άλμα σε μήκος Νίκη Ξάνθου, αλλά και ο Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών που εκπροσωπήθηκε από την Πρόεδρο Βούλα Κοζομπόλη και το Νίκο Συρανίδη.



Από το χώρο των μεγάλων αποστάσεων συμμετείχαν, η κορυφαία Ελληνίδα δρομέας στην Αυθεντική Διαδρομή του Μαραθωνίου Μαρία Πολύζου, που μάλιστα έτρεξε για να ενισχύσει το Οραμα Ελπίδας, καθώς και η Δωδεκανήσια πρωταθλήτρια Ράνια Ρεμπούλη, που κέρδισε στη διαδρομή των 10 χλμ., πιστή στο ετήσιο ραντεβού της με το Μαραθώνιο της Ρόδου.

Η φετινή διοργάνωση, Χρυσός Χορηγός της οποίας ήταν η adidas μέσω του τοπικού της καταστήματος adidas Rhodes, διεξήχθη σε ανανεωμένη διαδρομή που σχεδίασε ο Τεχνικός Διευθυντής Νίκος Πολλιάς και η οποία ενθουσίασε την πλειοψηφία των δρομέων. Την προηγούμενη ημέρα οι αθλητές γέμισαν ενέργεια στο Pasta Party, που πρόσφεραν τα Mitsis Hotels στο ξενοδοχείο Grand Hotel.



Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, κ. Γιώργος Χατζημάρκος, είπε: «Ο Μαραθώνιος της Ρόδου κάθε χρόνο μεγαλώνει και γίνεται καλύτερος. Oργανωτικά ανεβαίνει πολλά σκαλοπάτια και η Ρόδος αλλά και όλα τα νησιά της Περιφέρειας μας μπαίνουν στο επίκεντρο με τη διοργάνωση μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων και νομίζω ότι αυτό οφείλεται στην πολύ καλή δουλειά που κάνουν οι άνθρωποι μας στην Περιφέρεια. Υπηρετούμε έτσι την εξωστρέφεια της Περιφέρειας, αλλά και τις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες. Στόχος πλέον ο επόμενος Μαραθώνιος που θέλουμε να είναι ακόμα καλύτερος, ώστε να τον φέρουμε στην κορυφή των Μαραθωνίων της Ελλάδας.»



Η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Αθλητισμού και Πολιτισμού Νοτίου Αιγαίου και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, κα Μαριέττα Παπαβασιλείου, δήλωσε για τον 4ο Διεθνή Μαραθώνιο Ρόδου: «Ηταν μίια γιορτή για τη Ρόδο, όλοι οι αθλητές ήταν πολύ ικανοποιημένοι ενώ μας βοήθησε και ο καλός καιρός. Η επιτυχία και η τεράστια ανταπόκριση που είχε ο 4ος Διεθνής Μαραθώνιος καθιερώνει τη Ρόδο ως ένα προορισμό μεγάλων αθλητικών γεγονότων που συμβάλλουν στην επέκταση της τουριστικής περιόδου αλλά και την υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων και πλέον ετοιμαζόμαστε για το Μαραθώνιο του 2018 που θα γίνει στις 29 Απριλίου».



Ο Δήμαρχος Ρόδου, Φώτης Χατζηδιάκος είπε: «Η Ρόδος, το νησί του Ήλιου, το νησί των Ιπποτών και των μεγάλων Ολυμπιονικών υποδέχθηκε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά τον Διεθνή Μαραθώνιο Ρόδου, ο οποίος αποτελεί ένα αθλητικό γεγονός παγκόσμιας ακτινοβολίας και κύρους. Ευχαριστούμε τους αθλητές και τους δρομείς από όλο τον κόσμο που μας τίμησαν με την παρουσία τους και φυσικά τους εθελοντές και τους κατοίκους του νησιού για την υποστήριξη τους».



Ο Αθανάσιος Χατζηστρατής εκπρόσωπος της Adidas, Χρυσού Χορηγού του αγώνα και ιδιοκτήτης του καταστήματος Adidas Rhodes, ανέφερε: «Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές του αγώνα. Κάθε χρόνο η διοργάνωση γίνεται καλύτερη και μεγαλύτερη. Η adidas είναι υπερήφανη που στηρίζει τον αγώνα που διαφημίζει τη Ρόδο και τα Δωδεκάνησα».



Ο Βασίλης Ζήκας, Πρόεδρος της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δωδεκανήσου είπε: «Η καλή μέρα φάνηκε από το πρωϊ. Ο καιρός ήταν καλός, όλα ήταν καλά. Η διαδρομή ήταν εξαιρετική καθώς περνούσε από το κάστρο της Ρόδου αλλά και όλα τα αξιοθέατα και είμαστε πολύ χαρούμενοι για την επιτυχία του αγώνα.»



Χρυσός χορηγός του Mαραθωνίου Ρόδου, ήταν και φέτος η adidas μέσω του τοπικού της καταστήματος adidas Rhodes, ενώ ο αγώνας των 5 χλμ είχε τη χορηγία και τα χρώματα των H Hotels. Για τις μεταφορές των ενδιαφερομένων στη Ρόδο, επίσημος Χορηγός Αερομεταφορών ήταν η Aegean Air και Επίσημος Χορηγός Ακτοπλοϊκών Μεταφορών η Blue Star Ferries.



Οι αγώνες άνοιξαν φτερά με τη Red Bull, χορηγός Φιλοξενίας της διοργάνωσης ήταν το ξενοδοχείο GRAND HOTEL MITSIS, χορηγοί του αγώνα ήταν η τράπεζα Eurobank και οι εταιρείες Garden of Panthenols, Μελισσοκομική Δωδεκανήσου, Best Western Plaza Hotel, ΒΑΠ Κουγιός, Ioannidis Hotels, Semiramis Hotel, Φαρμακευτικός Σύλλογος Δωδεκάνησου, τα ξενοδοχεία Lindos hotels και το ταξιδιωτικό πρακτορείο Mideast για οργανωμένα ταξιδίδια στην Ρόδο σε πολύ καλές τιμές.



Xoρηγός επικοινωνίας ήταν τα αθλητικά κανάλια Novasports, ενώ Media Partner ήταν η κορυφαία εταιρεία αποδελτίωσης στην Ελλάδα, Innews. Επίσης η διοργάνωση έχει τη υποστήριξη του Αθλητικού Τμήματος του Ιδρύματος Σταματίου.



Τα αποτελέσματα μπορείτε να τα βρείτε στο

http://www.myrace.gr

Για περισσότερες πληροφορίες

http://www.roadstorhodes.com

Facebook: https://www.facebook.com/roads2rhodes

Twitter: https://twitter.com/RoadstoRhodes

Instagram: https://www.instagram.com/roadstorhodes