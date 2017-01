Απολογισμός επταετίας από τον Κούβελο

Ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας κ. Ισίδωρος Κούβελος έκανε τον απολογισμό των σπουδαίων δράσεων που ανέπτυξε η ΔΟΑ την περίοδο 2009–2016 και ανέλυσε τις απαραίτητες κινήσεις που έχουν γίνει και θα γίνουν, για ένα καλύτερο μέλλον για την Ακαδημία.



Στην παρουσίαση που έγινε στο Αμφιθέατρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, το «παρών» έδωσαν τα μέλη της Εφορείας της ΔΟΑ Λάμπης Νικολάου (Επίτιμο μέλος ΔΟΕ), Ντόρα Πάλλη, Ευθύμης Κοτζάς (Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας) και Χριστίνα Κουλούρη, τα μέλη της Ολομέλειας της ΕΟΕ Φάνη Πετραλιά, Μανώλης Κολυμπάδης, Στέλιος Αγγελούδης, Πέτρος Συναδινός, Γιώργος Λενός, Θανάσης Κανελλόπουλος, η Πρωθιέρεια Κατερίνα Λέχου, η Χορογράφος Αρτεμις Ιγνατίου, η Πρόεδρος και η Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών Βούλα Κοζομπόλη και Εύη Μωραϊτίδου, ο Αντιπρόεδρος του ΠΣΑΤ Θοδωρής Νταβέλος και πολλοί εκπρόσωποι αθλητικών ομοσπονδιών. Την παρουσίαση συντόνιζε ο Διευθυντής της ΔΟΑ Διονύσης Γάγγας.



Όπως τόνισε ο κ. Κούβελος, στην αρχή δειλά και στη συνέχεια με γοργά βήματα ξεκίνησε επί της προεδρίας του, η πορεία αναβάθμισης του εκπαιδευτικού ρόλου της ΔΟΑ στο σύγχρονο Ολυμπιακό Κίνημα: «Για να πετύχουμε τον στόχο αυτόν η ΔΟΑ έπρεπε να κάνει τέσσερα αποφασιστικά βήματα:



Να ανοίξει τις πύλες προς όλους τους εκπαιδευτικούς φορείς διεθνώς, προσφέροντας τις εγκαταστάσεις της σε προσιτή τιμή και προσκαλώντας τους να συμβάλουν, μέσα από συγκεκριμένες δράσεις και σεμινάρια, στην ανάγκη εξάπλωσης της Ολυμπιακής Παιδείας και των Αξιών του Ολυμπισμού.



Να επικοινωνήσει με καλύτερο τρόπο τον ρόλο που έχει κληθεί να παίξει στο Ολυμπιακό Κίνημα, επικαιροποιώντας την θεματολογία των Συνεδρίων και των Συνόδων και βοηθώντας με τον τρόπο αυτόν την ίδια την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή στις προκλήσεις που φυσιολογικά καλείται να αντιμετωπίσει καθημερινά.



Να χρησιμοποιήσει κάθε μορφή νέας τεχνολογίας προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των καιρών και να πλησιάσει τους νέους μέσα από διαδικασίες φίλες προς αυτούς.



Να αναζητήσει σοβαρούς οικονομικούς εταίρους, μέσα από χορηγίες ή δωρεές, προκειμένου να στηριχθεί ολόκληρο το οικοδόμημα της ΔΟΑ αλλά και εκείνο των εγκαταστάσεων στην Αρχαία Ολυμπία. »



Στη συνέχεια ο κ. Κούβελος, αφού επισήμανε ότι ζήτησε από τον Υφυπουργό Αθλητισμού Γιώργο Βασιλειά να σταματήσει και το τελευταίο 6,5% του προυπολογισμού της ΔΟΑ που έδινε η Πολιτεία καθώς πλέον η Ακαδημία μπορεί να σταθεί μόνη στα πόδια της, έκανε τον απολογισμό των δράσεων



•«Οι εγκαταστάσεις στην Αρχαία Ολυμπία, αποτελούσαν ανέκαθεν το «σπίτι» της ΔΟΑ, την ευθύνη της διοικητικής και οικονομικής συντήρησης του οποίου είχε η ΕΟΕ. Το 2011, και όταν η οικονομική κρίση στην Ελλάδα περιόρισε σε μεγάλο βαθμό την επιχορήγηση της Πολιτείας απέναντι στην ΕΟΕ, η συνέχιση της συντήρησης των εγκαταστάσεων κατέστη προβληματική. Τότε ήταν που η ΔΟΑ, παρά το μεγάλο ρίσκο που ήταν ορατό, ζήτησε από την Ολομέλεια της ΕΟΕ την παραχώρηση της συνολικής διαχείρισης του χώρου, σε μια προσπάθεια να αποτρέψει την απειλούμενη διακοπή της λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Σήμερα η ΔΟΑ με απόφαση της Ολομέλειας της ΕΟΕ έχει την πλήρη διαχείριση των εγκαταστάσεων μέχρι το 2020. Το γεγονός ότι η ΔΟΑ είναι ΝΠΙΔ, μας επέτρεψε να ξεφύγουμε εν μέρει από τις αγκυλώσεις του Δημοσίου και να περιορίσουμε άμεσα το κόστος συντήρησης κατά 500.000 ευρώ!!!



•Προγραμματίσαμε μια σειρά από νέα σεμινάρια, θερινά σχολεία και διεθνή συνέδρια τα οποία και πραγματοποιήθηκαν από το 2010 μέχρι σήμερα. Πολλές Εθνικές Ολυμπιακές Ακαδημίες επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις της ΔΟΑ στο διάστημα αυτό και μια σειρά Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων οργάνωσαν θερινά σχολεία όπως, τα Πανεπιστήμια του Yale και St. Andreus (2012, 2013, 2014) Georgetown (2012, 2013, 2014, 2015) και ΠΑΝΤΕΙΟ Πανεπιστήμιο (2013, 2014) και το Πανεπιστήμιο Πάτρας (2016). Από το 2012 και κάθε χρόνο, η ΔΟΑ οργανώνει το ετήσιο Συμπόσιο «Sports, Cultures and Societies”, με τη συνεργασία του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Harvard και την συμμετοχή επίλεκτων φοιτητών από ελληνικά Πανεπιστήμια. Επίσης, σε συνεργασία με το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας και τα Η.Ε., στο διάστημα των τελευταίων τριών ετών, οργανώθηκαν δύο εκπαιδευτικά Campus με την συμμετοχή νέων από ευαίσθητες περιοχές του κόσμου (2014, 2016). Τέλος, με την συνεργασία του Υπουργείου Αθλητισμού και Νεότητας του Αζερμπαϊτζάν, οργανώθηκαν το 2013 και 2014, δύο εκπαιδευτικά προγράμματα για νέους της Ευρώπης και για στελέχη της Οργανωτικής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Αγώνων του Baku και τρία μεγάλα Διεθνή Συνέδρια με την συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων, το «Scientific Symposium: The need for a constructive dialogue between peoples and cultures and the Olympic idea” ,(2015), “Knots in Hellas 2016” του Μετσόβιου Πολυτεχνείου και το «Ancient Greece and the Modern World” του Πανεπιστημίου Πάτρας.(2016)



•Από την πρώτη κιόλας χρονιά (2009), η ΔΟΑ καθιέρωσε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και την ευγενική χορηγία του Ιδρύματος Ι. Λάτση, το Διεθνές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, σε επίπεδο Master’s Degree, «Olympic Studies”. Μέχρι σήμερα, στο πρόγραμμα αυτό έχουν φοιτήσει συνολικά 215 φοιτητές από 78 διαφορετικές χώρες! Είναι το μοναδικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ολυμπιακών Σπουδών που απονέμει ακαδημαϊκό τίτλο σε επίπεδο Master’s στον κόσμο.



•Από το 2015, μετά από αίτημα της Εταιρίας «Ιστορικό Αρχείο ΑΘΗΝΑ 2004» και σχετική έγκριση της ΔΟΕ, παραχωρήθηκε αφιλοκερδώς στην ΔΟΑ που πλέον λειτουργεί ως θεματοφύλακας, το Ιστορικό Αρχείο της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Για τον σκοπό αυτό η πιο πάνω Εταιρία ανακαίνισε εκ βάθρων τη παλιά Αίθουσα «Οττο Σίμιτσεκ» και έτσι το μοναδικό αυτό εκπαιδευτικό και ιστορικό υλικό θα είναι στην διάθεση κάθε ερευνητή.



•Με την οικονομική συμπαράσταση της ΔΟΕ, οι εγκαταστάσεις στην Αρχαία Ολυμπία απέκτησαν από το 2010 ένα ικανοποιητικό σύστημα Wi-Fi και παράλληλα δημιούργησε το διαδραστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με προηγμένη τεχνολογία, “Discovering the Olympic Movement and its Values” που φιλοξενήθηκε σε όλους τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων, με μεγάλη επιτυχία και χιλιάδες επισκέψεις αθλητών και συνοδών!



•Παράλληλα, πρόσφατα ανανεώσαμε εκ βάθρων την ιστοσελίδα της ΔΟΑ www.ioa.org.gr, ενώ από το 2012 η ΔΟΑ εκδίδει το 6μηνιαίο Official Journal, με άρθρα διακεκριμένων προσωπικοτήτων του Ολυμπιακού κινήματος και πληροφορίες για τις δράσεις Εθνικών Ολυμπιακών Ακαδημιών σε ολόκληρο τον κόσμο. Την ίδια χρονιά η ΔΟΑ άλλαξε και το λογότυπο της, έπειτα από συνεννόηση με την ΔΟΕ.



•Η οκταετία 2009-2016 αναμφίβολα δεν υπήρξε για την ΔΟΑ και η ιδανικότερη από πλευράς οικονομικής σταθερότητας, όπως δηλαδή γινόταν στις προηγούμενες δεκαετίες, στην διάρκεια των οποίων, η εκάστοτε κυβέρνηση, είτε απευθείας, είτε μέσω της ΕΟΕ, κάλυπτε τις ανάγκες της σχετικά μικρής της δράσης. Έτσι αποφασίστηκε η προσφυγή σε άλλες μορφές χρηματοδότησης της λειτουργίας της. Πρώτα ζητήθηκε η συνδρομή της ΔΟΕ κατά την συνάντηση που πραγματοποίησα με τον τότε Πρόεδρο Jacques Rogge στην Λωζάνη. Η αύξηση της οικονομικής ενίσχυσης από πλευράς ΔΟΕ έγινε σε δύο φάσεις για να φθάσει σήμερα να καλύπτει το 50% του προϋπολογισμού της ΔΟΑ. Η στήριξη του έργου της ΔΟΑ από την σημερινό Πρόεδρο της ΔΟΕ Dr. Thomas Bach είναι δεδομένη και αποδεικνύεται μέρα με την μέρα.



Μετά το Ίδρυμα Ιωάννης Λάτσης που ανέλαβε το κόστος λειτουργίας των πρώτων 4 ετών του προγράμματος Master’s, η ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΕ συνέχισε τα τελευταία 3 χρόνια να συντηρήσει το μεγάλο αυτό εκπαιδευτικό πρόγραμμα.



Η πρώτη σοβαρή χορηγία προς την ΔΟΑ ήρθε από τον ΟΠΑΠ το 2011 για τρία χρόνια και για την χορηγία αυτήν θα πρέπει να ευχαριστήσουμε θερμά τον κ. Γιάννη Σπανουδάκη, ένα αληθινό φίλο της ΔΟΑ, ο οποίος λίγο αργότερα, το 2015, μέσα από την εταιρία ΣΤΟΙΧΗΜΑΝ Α.Ε. ανέλαβε την χρηματοδότηση του ετήσιου Διεθνούς Συμποσίου “Sports, Cultures and Societies” για τα επόμενα 4 χρόνια.



•Η Πρώτη Κυρία του Αζερμπαϊτζάν Mehriban Aliyeva ενόψει οργάνωσης το 2015 των 1ων Ευρωπαϊκών Αγώνων από την χώρα της θέλησε να ενισχύσει την Ακαδημία με ένα σημαντικότατο ποσό, που στήριξε την ΔΟΑ για την διετία 2013 & 2014, δίνοντας παράλληλα και την ευκαιρία και για μια ουσιαστική ανακαίνιση μέρους των εγκαταστάσεων.



•Η πραγματικά μεγάλη όμως χορηγία προς την ΔΟΑ, πραγματοποιήθηκε τους τελευταίους μήνες, μετά από αλλεπάλληλα ταξίδια στην Κίνα και την προσωπική φιλία που ανέπτυξα με έναν εξαίρετο λάτρη του αθλητισμού και την Ολυμπιακής Παιδείας. Όλα ξεκίνησαν όταν το μέλος της Ε.Ε. της ΔΟΕ, φίλος μου Ser Miang NG, με κάλεσε στην Σιγκαπούρη για να με γνωρίσει με έναν ιδιαίτερα εύπορο επιχειρηματία, τον Gordon Tang, ο οποίος ενδιαφέρθηκε να στηρίξει την Ακαδημία και το έργο καθώς και την βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων της με το σημαντικό ποσό των 3.3 εκ ευρώ για τα επόμενα 5 χρόνια, !!!



Παράλληλα όμως, ο Gordon Tang , αποφάσισε να χρηματοδοτήσει εξ’ ολοκλήρου ένα παγκόσμια πρωτοποριακό πρόγραμμα On Line Olympic Education! Για τον λόγο αυτόν αποφάσισε να ιδρύσει για λογαριασμό της ΔΟΑ, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στην Κίνα, καλύπτοντας όλα τα έξοδα στο ύψος των 10 εκ δολαρίων, τα όποια κέρδη του οποίου, θα κατευθυνθούν στην Ακαδημία μας τα επόμενα χρόνια! Η ΔΟΑ, σε συνεργασία με μεγάλο Πανεπιστήμιο της Κίνας, θα προωθήσει μέσα από το ίδρυμα αυτό, On Line προγράμματα μεταπτυχιακών Ολυμπιακών σπουδών κατά το πρότυπο του δικού μας προγράμματος Master’s, με προφανή οφέλη για την Ακαδημία. Παράλληλα, τις μέρες αυτές, διαπραγματευόμαστε με την μεγάλη εταιρία ALISPORT, θυγατρική της ALIBABA, για χορηγία μέχρι 1 εκ τον χρόνο για την στήριξη του έργου της ΔΟΑ και την περεταίρω βελτίωση των εγκαταστάσεων στην Αρχαία Ολυμπία.»



Κλείνοντας ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας τόνισε: «Εύχομαι ειλικρινά, το αύριο της ΔΟΑ, να είναι αντίστοιχα πετυχημένο με το πρόσφατο χθες και το σήμερα του σημαντικού αυτού εκπαιδευτικού και ερευνητικού ιδρύματος. Ενός ιδρύματος, την αποστολή του οποίου μας έχει εμπιστευθεί η ΔΟΕ.»